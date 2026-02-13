Ariane Gotlieb, Julien Solé, Arnaud Le Gouëfflec présentent « Gotlib, une vie en bandessinées », Librairie Gallimard, Paris

Ariane Gotlieb, Julien Solé, Arnaud Le Gouëfflec présentent « Gotlib, une vie en bandessinées » Mardi 17 février, 17h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T17:00:00+01:00 – 2026-02-17T19:30:00+01:00

Fin : 2026-02-17T17:00:00+01:00 – 2026-02-17T19:30:00+01:00

Gotlibiennes, Gotlibiens, rencontrez-nous pour une soirée à la gloire du patron, roi de la bulle et génie de l’absurde. Nous discuterons, avec Ariane Gotlieb, du merveilleux album biographique de Julien Solé et Arnaud Le Gouëfflec et du splendide premier tome d’une collection à tomber par terre de rire en s’esquintant, irrémédiablement et joyeusement, les zygomatiques !

Ariane Gotlieb se consacre pleinement à l’œuvre de son père, avec l’aide de Dargaud, son éditeur historique, elle a créé le prix Marcel Gotlib, premier prix de bande dessinée humoristique, et le seul de ce nom.

Julien Solé a publié des albums en s’associant avec plusieurs scénaristes dont Fab Caro ou Hervé Bouhris, il dessine régulièrement pour La Revue dessinée, Fluide glacial ou Tecnhikart.

Arnaud Le Gouëfflec s’exprime à la fois comme scénariste et romancier, mais aussi chanteur et auteur-compositeur. Il a publié une vingtaine d’albums et est l’une des signatures du magazine Fluide Glacial.

Venez découvrir « Gotlib, une vie en bandessinées » & « Gotlib – Œuvre complète 1967 » publié aux Éditions Fluide Glacial & Dargaud

Photographies © Droits réservés

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-ariane-gotlieb-julien-sole-arnaud-le-gouefflec-presentent-gotlib-une-vie-en-bandessinees-1979274752064 »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/SoleLeGouefflecGotlibFluide »}, {« link »: « https://tinyurl.com/Gotlib1967FluideDargaud »}]

Gotlibiennes, Gotlibiens, rencontrez-nous pour une soirée à la gloire du patron, roi de la bulle et génie de l’absurde. Nous discuterons, avec Ariane Gotlieb, du merveilleux album biographiq …