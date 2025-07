Ariel, fais-moi peur ! Une sélection de films à frissonner de plaisir Mont-Saint-Aignan

Ariel, fais-moi peur ! Une sélection de films à frissonner de plaisir

34 Place Colbert Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-15 15:30:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

2025-10-15

Depuis le Voyage dans la lune (1902) de Georges Méliès, les monstres et les mondes inconnus ou imaginaires ont trouvé au cinéma un territoire où s’épanouir et se développer. Avoir peur et faire peur dans une salle obscure est devenu au fil du temps une source d’inspiration. Puiser dans l’imagination, se nourrir des peurs et des angoisses de ses contemporains, tout est bon pour générer des frissons ou carrément des frayeurs.

En prélude à la reprise du cycle “Ariel fais-moi peur !”, le cinéma Ariel vous propose une semaine consacrée aux films “qui font peur”.

Programmation détaillée en cours de saison.

34 Place Colbert Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie EMS@montsaintaignan.fr

English : Ariel, fais-moi peur ! Une sélection de films à frissonner de plaisir

Ever since Georges Méliès?s Voyage dans la lune (1902), monsters and unknown or imaginary worlds have found a home in the cinema. Over the years, being scared and frightened in a darkened theater has become a source of inspiration. Drawing on the imagination, feeding on the fears and anxieties of our contemporaries, everything is good for generating shivers or outright frights.

As a prelude to the resumption of the « Ariel fais-moi peur » (Ariel scare me!) cycle, the Ariel cinema presents a week devoted to « scary » films.

Detailed program during the season.

All audiences

German :

Seit Georges Méliès’ Reise zum Mond (1902) haben Monster und unbekannte oder imaginäre Welten im Kino ein Gebiet gefunden, auf dem sie sich entfalten und entwickeln können. Sich in einem dunklen Saal zu fürchten und zu erschrecken, ist im Laufe der Zeit zu einer Quelle der Inspiration geworden. Die Phantasie, die Ängste und Befürchtungen der Menschen, mit denen man zu tun hat, sind alles, was man braucht, um sich zu gruseln oder zu erschrecken.

Im Vorfeld der Wiederaufnahme der Reihe « Ariel fais-moi peur » bietet das Ariel-Kino eine Woche lang Filme an, die « Angst machen ».

Ausführliches Programm im Laufe der Saison.

Für alle Altersgruppen

Italiano :

Sin dal film Viaggio nella Luna (1902) di Georges Méliès, mostri e mondi sconosciuti o immaginari hanno trovato casa nel cinema. Nel corso degli anni, essere spaventati e terrorizzati in una sala buia è diventato una fonte di ispirazione. Attingendo all’immaginazione, nutrendosi delle paure e delle ansie dei nostri contemporanei, tutto è buono per generare brividi o veri e propri spaventi.

Come preludio alla ripresa della serie Ariel Scare Me, il cinema Ariel propone una settimana dedicata ai film che fanno paura.

Programma dettagliato durante la stagione.

Tutti gli spettatori

Espanol :

Desde la película de Georges Méliès Viaje a la Luna (1902), los monstruos y los mundos desconocidos o imaginarios han encontrado un hogar en el cine. A lo largo de los años, pasar miedo en una sala de cine a oscuras se ha convertido en una fuente de inspiración. Recurriendo a la imaginación, alimentándose de los miedos y ansiedades de nuestros contemporáneos, todo es bueno para generar escalofríos o sustos descarados.

Como preludio a la reanudación del ciclo Ariel Asústame, el cine Ariel propone una semana dedicada a las películas que dan miedo.

Programa detallado de la temporada.

Todos los públicos

