Arielle Beck joue Mendelssohn Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement dimanche 15 mars 2026.

Dimanche 15 mars 2026 à partir de 11h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Concert en co-réalisation avec la Ville de Marseille et l’Opéra Municipal.

Elle joue magnifiquement, c’est quelqu’un de très extraordinaire… Une grande sensibilité. Un talent ! a dit Martha Argerich qui lui a décerné le premier prix du Concours Jeune Chopin de Varsovie alors qu’elle n’avait que neuf ans.







A seize ans, Arielle Beck est une artiste complète qui improvise et qui compose également. Après ses études musicales, elle s’est perfectionnée avec Stephen Kovacevich à Londres et Momo Kodama à Paris. Elle a été le coup de cœur du public du Festival de La Roque d’Anthéron l’année dernière.









La voici face à l’un des génies les plus précoces de la musique et l’un des plus injustement négligés. Arielle Beck n’oubliera pas de nous offrir l’une de ses improvisations qui réveille le piano et enchante la musique.









Programme oeuvres de Mendossohn



– Variations sérieuses en ré mineur op. 54



– Rondo capriccioso en mi majeur op. 14



– Romances sans paroles



– Prélude et fugue en mi mineur op. 35 n°1



– Ouverture du songe d’une nuit d’été .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Concert co-produced with the City of Marseille and the Opéra Municipal.

German :

Konzert in Co-Realisation mit der Stadt Marseille und der Städtischen Oper.

Italiano :

Concerto coprodotto con la Città di Marsiglia e l’Opéra Municipal.

Espanol :

Concierto coproducido con la Ciudad de Marsella y la Ópera Municipal.

