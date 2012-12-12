Arigato, Mission Japon Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Allauch

Arigato, Mission Japon

Lundi 13 avril 2026 de 15h à 15h50. Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 15:00:00

fin : 2026-04-13 15:50:00

Date(s) :

2026-04-13

En 1868, une tempête emporte deux jeunes aventuriers inséparables, Élisabeth et Stanley, en plein ciel du Japon.

Séparés malgré eux, ils doivent tout mettre en œuvre pour se retrouver et transmettre un message capital qui pourrait bouleverser l’avenir du pays.

Leur périple les conduit à travers un Japon mystérieux et fascinant, peuplé de samouraïs, de ninjas, de pandas et de personnages inattendus. Chaque rencontre est une épreuve, chaque étape un défi qui les rapproche de leur mission… ou les en éloigne.

Mêlant humour, dépaysement et émotions, Arigato, mission Japon transporte les spectateurs dans un voyage théâtral original, entre rêve et aventure. Un spectacle interactif et plein de surprises, qui séduira les enfants tout en éveillant leur curiosité pour une culture riche et envoûtante. .

Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

In 1868, a storm swept two inseparable young adventurers, Elisabeth and Stanley, into the skies over Japan.

L’événement Arigato, Mission Japon Allauch a été mis à jour le 2026-03-22 par Maison du Tourisme d’Allauch