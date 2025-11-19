‘ARIGATO ! MISSION JAPON’ – ARIGATO MISSION JAPON – THEATRE LE COLBERT Toulon

‘ARIGATO ! MISSION JAPON’ – ARIGATO MISSION JAPON Début : 2026-01-18 à 11:00. Tarif : – euros.

Élisabeth et Stanley, inséparables aventuriers, voyagent en montgolfière autour du monde. Mais en 1868, une tempête les sépare en plein cœur du Japon. Leur mission : se retrouver et délivrer un message crucial qui pourrait changer l’avenir du pays. Aidez-les à surmonter des épreuves et des défis en rencontrant samouraïs, ninjas, pandas et bien d’autres surprises.Inspiré d’une histoire presque vraie.

THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon 83