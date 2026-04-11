Arigato mission Japon Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Arigato mission Japon

Dimanche 12 avril 2026 à partir de 11h.

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 11h.

Du mercredi 22 au dimanche 26 avril 2026 à partir de 11h. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 11:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-19 2026-04-22

Vivez une aventure extraordinaire au Japon !Enfants

Un voyage sensoriel et poétique, idéal pour éveiller la curiosité des tout petits… et leur offrir leurs premiers frissons de spectateurs !



Partez aux côtés de Stanley sur les traces d’Élisabeth, dans un Japon mystérieux et coloré.

Entre rires, danse, découvertes et éveil au théâtre, les plus petits vivront une aventure douce et ludique, ponctuée de surprises. .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 95 00 contact.cdm1@orange.fr

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English :

Experience an extraordinary adventure in Japan!

L’événement Arigato mission Japon Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille