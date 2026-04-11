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Arigato ! Mission Japon Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Arigato ! Mission Japon Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Comédie de Marseille

Adresse : 16 Quai de Rive Neuve

Ville : 13007 Marseille 7e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 10 10

Marseille 7e Arrondissement

Arigato ! Mission Japon

Dimanche 12 avril 2026 à partir de 11h.

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 11h.

Du mercredi 22 au dimanche 26 avril 2026 à partir de 11h. Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12 2026-04-19 2026-04-22

Arigato ! Mission Japon version tout petitsEnfants
Un voyage sensoriel et poétique, idéal pour éveiller la curiosité des tout petits… et leur offrir leurs premiers frissons de spectateurs !



Durée 35 minutes



Partez aux côtés de Stanley sur les traces d’Elisabeth, dans un Japon mystérieux et coloré.
Entre rires, danse, découvertes et éveil au théâtre, les plus petits vivront une aventure douce et ludique, ponctuée de surprises.



Une pièce de Kevin Mostea Sbaa.   .

Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Arigato! Mission Japan for kids

L’événement Arigato ! Mission Japon Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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