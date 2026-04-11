Arigato ! Mission Japon Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement
Arigato ! Mission Japon Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement dimanche 12 avril 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Arigato ! Mission Japon
Dimanche 12 avril 2026 à partir de 11h.
Dimanche 19 avril 2026 à partir de 11h.
Du mercredi 22 au dimanche 26 avril 2026 à partir de 11h. Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12 2026-04-19 2026-04-22
Arigato ! Mission Japon version tout petitsEnfants
Un voyage sensoriel et poétique, idéal pour éveiller la curiosité des tout petits… et leur offrir leurs premiers frissons de spectateurs !
Durée 35 minutes
Partez aux côtés de Stanley sur les traces d’Elisabeth, dans un Japon mystérieux et coloré.
Entre rires, danse, découvertes et éveil au théâtre, les plus petits vivront une aventure douce et ludique, ponctuée de surprises.
Une pièce de Kevin Mostea Sbaa. .
Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Arigato! Mission Japan for kids
L’événement Arigato ! Mission Japon Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 7e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Pour tous les dollars de coyote Jack Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement 11 avril 2026
- Arigato mission Japon Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement 12 avril 2026
- Brigade financière Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement 12 avril 2026
- Schumann Symphonique Orchestre Philharmonique de Marseille Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement 12 avril 2026
- Pour tous les dollars de Coyote Jack Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement 15 avril 2026