Ariodante Chalon-sur-Saône

Ariodante

Megarama Chalon Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Un film joyeux et positif, une belle soirée musicale et conviviale. Découvrez le chef-d’œuvre de Haendel au cinéma !

L’opéra Ariodante est souvent considéré comme l’un des plus grands chefs-d ‘œuvres du compositeur baroque Haendel. Mais en plus des tubes inoubliables, l’intrigue est aussi riche qu’un scénario hollywoodien amour passionnel, trahison, injustice, désespoir… et même, un happy end !

Ne manquez pas le chef-d’œuvre de Haendel avec les Arts Florissants pour la première fois au cinéma. Filmé exclusivement pour le cinéma avec un son immersif 7.1. Cette expérience cinématographique plonge le spectateur au cœur de l’un des meilleurs orchestres au monde, avec des interprètes magistraux qui racontent cette histoire d’amour, de trahison et de fidélité avec des émotions à fleur de peau. .

Megarama Chalon Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté projections@amazing.fr

