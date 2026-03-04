ARIODANTE le film musical évènement à Chartres, Cinéma Les Enfants du Paradis, Chartres

ARIODANTE le film musical évènement à Chartres Dimanche 29 mars, 16h00 Cinéma Les Enfants du Paradis Eure-et-Loir

Tarif pleain 18€ -25 ans 9€

Début : 2026-03-29T16:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-03-29T16:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00

L’opéra Ariodante est souvent considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre du compositeur baroque Haendel. Mais en plus des « tubes » inoubliables, l’intrigue est aussi riche qu’un scénario hollywoodien : amour passionnel, trahison, injustice, désespoir… et même, un happy end !

Ne manquez pas le chef-d’œuvre de Haendel avec les Arts Florissants pour la première fois au cinéma. Filmé exclusivement pour le cinéma avec un son immersif 7.1. Cette expérience cinématographique plonge le spectateur au cœur de l’un des meilleurs orchestres au monde, avec des interprètes magistraux qui racontent cette histoire d’amour, de trahison et de fidélité avec des émotions à fleur de peau.

Cinéma Les Enfants du Paradis 13 Pl. de la Porte St Michel, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Un film joyeux et positif, une belle soirée musicale et conviviale. Découvrez le chef-d’oeuvre de Haendel au cinéma ! En présence du réalisateur – échange avec l’équipe du film à l’entracte musique classique baroque cinéma lesartsflorissants opera

Frédéric SAVOIR