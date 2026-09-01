ARIODANTE LE FILM MUSICAL ÉVÈNEMENT À SAINT-GAUDENS LE REGENT Saint-Gaudens
dimanche 27 septembre 2026 · LE REGENT · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
ARIODANTE LE FILM MUSICAL ÉVÈNEMENT À SAINT-GAUDENS
LE REGENT 16 rue de l’indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Un film joyeux et positif, une belle soirée musicale et conviviale.
Découvrez le chef-d’œuvre de Haendel au cinéma !
Évènement unique et convivial
Avec William Christie et les arts florissants
L’opéra Ariodante est souvent considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre du compositeur baroque Haendel. Mais en plus des « tubes » inoubliables, l’intrigue est aussi riche qu’un scénario hollywoodien : amour passionnel, trahison, injustice, désespoir… et même, un happy end !
Ne manquez pas le chef-d’œuvre de Haendel avec les Arts Florissants pour la première fois au cinéma. Filmé exclusivement pour le cinéma avec un son immersif 7.1. Cette expérience cinématographique plonge le spectateur au cœur de l’un des meilleurs orchestres au monde, avec des interprètes magistraux qui racontent cette histoire d’amour, de trahison et de fidélité avec des émotions à fleur de peau.
évènement exceptionnel de 2h35 + entracte (autour de 3 heures total)
avec entracte convivial
Tarif plein : 16 €
Tarif -16 ans : 8 € .
LE REGENT 16 rue de l’indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A joyful and uplifting film—a wonderful evening of music and camaraderie.
Discover Handel’s masterpiece on the big screen!
A unique and convivial event
Featuring William Christie and Les Arts Florissants
L’événement ARIODANTE LE FILM MUSICAL ÉVÈNEMENT À SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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