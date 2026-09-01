ARIODANTE LE FILM MUSICAL ÉVÈNEMENT À SAINT-GAUDENS LE REGENT Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

ARIODANTE LE FILM MUSICAL ÉVÈNEMENT À SAINT-GAUDENS

LE REGENT 16 rue de l’indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Un film joyeux et positif, une belle soirée musicale et conviviale.

Découvrez le chef-d’œuvre de Haendel au cinéma !

Évènement unique et convivial

Avec William Christie et les arts florissants

L’opéra Ariodante est souvent considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre du compositeur baroque Haendel. Mais en plus des « tubes » inoubliables, l’intrigue est aussi riche qu’un scénario hollywoodien : amour passionnel, trahison, injustice, désespoir… et même, un happy end !

Ne manquez pas le chef-d’œuvre de Haendel avec les Arts Florissants pour la première fois au cinéma. Filmé exclusivement pour le cinéma avec un son immersif 7.1. Cette expérience cinématographique plonge le spectateur au cœur de l’un des meilleurs orchestres au monde, avec des interprètes magistraux qui racontent cette histoire d’amour, de trahison et de fidélité avec des émotions à fleur de peau.

évènement exceptionnel de 2h35 + entracte (autour de 3 heures total)

avec entracte convivial

Tarif plein : 16 €

Tarif -16 ans : 8 € .

LE REGENT 16 rue de l’indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A joyful and uplifting film—a wonderful evening of music and camaraderie.

Discover Handel’s masterpiece on the big screen!

A unique and convivial event

Featuring William Christie and Les Arts Florissants

L’événement ARIODANTE LE FILM MUSICAL ÉVÈNEMENT À SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE