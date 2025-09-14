ARIODANTE le film musical évènement à Saintes Atlantic-Ciné Saintes Saintes

Atlantic-Ciné Saintes 17, rue Champagne St Georges Saintes Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-09-14 16:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-14

ARIODANTE Les Arts Florissants pour la première fois au cinema.

Atlantic-Ciné Saintes 17, rue Champagne St Georges Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 49 60 projections@ariodanteaucinema.com

English :

ARIODANTE Les Arts Florissants at the cinema for the first time.

German :

ARIODANTE Les Arts Florissants zum ersten Mal im Kino.

Italiano :

ARIODANTE Les Arts Florissants per la prima volta al cinema.

Espanol :

ARIODANTE Les Arts Florissants en el cine por primera vez.

