ARIODANTE le film musical évènement à Saintes Atlantic-Ciné Saintes Saintes
ARIODANTE le film musical évènement à Saintes Atlantic-Ciné Saintes Saintes dimanche 14 septembre 2025.
ARIODANTE le film musical évènement à Saintes
Atlantic-Ciné Saintes 17, rue Champagne St Georges Saintes Charente-Maritime
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 16:00:00
fin : 2025-09-14 19:00:00
Date(s) :
2025-09-14
ARIODANTE Les Arts Florissants pour la première fois au cinema.
.
Atlantic-Ciné Saintes 17, rue Champagne St Georges Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 49 60 projections@ariodanteaucinema.com
English :
ARIODANTE Les Arts Florissants at the cinema for the first time.
German :
ARIODANTE Les Arts Florissants zum ersten Mal im Kino.
Italiano :
ARIODANTE Les Arts Florissants per la prima volta al cinema.
Espanol :
ARIODANTE Les Arts Florissants en el cine por primera vez.
L’événement ARIODANTE le film musical évènement à Saintes Saintes a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge