Ariodante le film musical évènement ! CInéma Le Renoir Biscarrosse

Ariodante le film musical évènement !

CInéma Le Renoir 43 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Ne manquez pas le chef-d’œuvre de Handel avec les Arts Florissants pour la première fois au cinéma.

Filmé exclusivement pour le cinéma avec un son immersif 7.1.

Cette expérience cinématographique plonge le spectateur au cœur de l’un des meilleurs orchestres au monde, avec des interprètes magistraux qui racontent cette histoire d’amour, de trahison et de fidélité avec des émotions à fleur de peau.

L’opéra Ariodante est souvent considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvres du compositeur baroque Handel.

Mais en plus des tubes inoubliables, l’intrigue est aussi riche qu’un scénario hollywoodien amour passionnel, trahison, injustice, désespoir… et même, un happy end ! .

CInéma Le Renoir 43 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 88 76

