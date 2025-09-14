ARIODANTE le film musical événement Atlantic Ciné Saint-Georges-des-Coteaux

Atlantic Ciné 17, rue Champagne Saint-Georges Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-09-14 16:00:00
fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-14

ARIODANTE, le film musical événement en séance unique au cinéma Atlantic-Ciné Saintes en présence de l’équipe du film.
Atlantic Ciné 17, rue Champagne Saint-Georges Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   projections@ariodanteaucinema.com

English :

ARIODANTE, the musical film event, a one-off screening at Atlantic-Ciné Saintes, with the film crew in attendance.

German :

ARIODANTE, der Event-Musikfilm in einer Einzelvorstellung im Kino Atlantic-Ciné Saintes in Anwesenheit des Filmteams.

Italiano :

ARIODANTE, il film musicale evento in un’unica proiezione all’Atlantic-Ciné Saintes alla presenza della troupe.

Espanol :

ARIODANTE, el evento cinematográfico musical en una única proyección en Atlantic-Ciné Saintes en presencia del equipo de la película.

