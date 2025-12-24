Ariodante Une soirée musicale exceptionnelle, Charleville-Mézières

Ariodante Une soirée musicale exceptionnelle

Cinéma Métropolis 6, rue de Longueville Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Un film joyeux et positif, une belle soirée musicale et conviviale. Découvrez le chef-d’oeuvre de Haendel au cinéma ! L’opéra Ariodante est souvent considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvres du compositeur baroque Haendel. Mais en plus des tubes inoubliables, l’intrigue est aussi riche qu’un scénario hollywoodien amour passionnel, trahison, injustice, désespoir… et même, un happy end !Ne ratez pas cette unique projection au Cinéma Metropolis. Une soirée pour entendre, voir, ressentir autrement, et s’ouvrir à ce que la musique baroque a de plus contemporain, de plus direct et de plus vivant.Ariodante n’est pas un opéra au cinéma comme les autres. C’est un film d’immersion, une traversée en haute définition, au plus près des corps, des regards et des silences, dans les replis de la trahison, du désir et de la musique. La caméra ne survole pas elle respire avec les musiciens, épouse leur concentration, épouse leur joie. À l’écran, Léa Desandre incarne Ariodante avec une intensité saisissante. Et au centre, William Christie, chef d’orchestre et magicien, tisse entre les artistes une complicité palpable.(Merci de réserver en amont pour aider le cinéma à organiser les rafraîchissements ! )Pour réserver, cliquez ici Bande annonce du film

English :

A joyful, positive film, a wonderful evening of music and conviviality. Discover Handel’s masterpiece at the cinema! The opera Ariodante is often considered one of Baroque composer Handel’s greatest masterpieces. But in addition to its unforgettable hits , the plot is as rich as a Hollywood screenplay: passionate love, betrayal, injustice, despair… and even a happy ending! Don’t miss this unique screening at Cinéma Metropolis: an evening to hear, see and feel differently, and to open up to the most contemporary, direct and lively aspects of Baroque music It’s a film of immersion, a high-definition journey, up close to bodies, glances and silences, into the folds of betrayal, desire and music. The camera doesn’t hover: it breathes with the musicians, embracing their concentration and joy. On screen, Léa Desandre plays Ariodante with striking intensity. And at the center, William Christie, conductor and magician, weaves a palpable complicity between the artists.(Please book in advance to help the cinema organize refreshments! )To book, click here Film trailer

L’événement Ariodante Une soirée musicale exceptionnelle Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-12-20 par Ardennes Tourisme