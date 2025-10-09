Arkadi Zaides The Cloud Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 21h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Performance de danse en anglais sous-titré français au ZEF Scène nationale de Marseille.

Avec The Cloud, Arkadi Zaides met en jeu son propre corps dans une météorologie émotionnelle et mentale faisant le lien entre deux nuages celui, radioactif, issu de l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 — et celui, numérique, de la mémoire collective et des intelligences artificielles contemporaines.









Performance post-documentaire, The Cloud met en scène un corps en dialogue avec une machine. Des données d’archives, des images, des sons et des textes sont ingérés par des algorithmes auto-apprenants qui les digèrent et les recomposent en temps réel. De ce nuage composé naît un flux mutant, instable et contaminé enveloppant l’interprète, le spectateur et l’Histoire.











Espiègle, il dresse au centre de cet état nuageux un liquidateur , ouvrier-soldat de l’urgence, vêtu d’une combinaison anti-radiations originale soviétique, nettoyant l’irréparable, enterrant l’invisible, tentant de conjurer la répétition. Un artiste en somme, témoin hanté, corps exposé, travailleur de la mémoire. Inspiré des hyperobjets de Timothy Morton et des schémas labyrinthiques de Mark Lombardi, Arkadi Zaides articule science, fiction, trauma, mémoire, biographie, géopolitique et critique des technologies. Le doute performé crée un théâtre d’ondes, de feedbacks, d’images en train de muter, contaminé par le passé, parasité par l’avenir.











Arkadi Zaides est un chorégraphe et artiste visuel indépendant israélien d’origine biélorusse, vivant actuellement en France. Il est membre du groupe de recherche CORPoREAL au Conservatoire Royal d’Anvers ainsi que de S:PAM (Studies in Performing Arts & Media) à l’Université de Gand. Ses performances et installations ont été présentées dans de nombreux festivals de danse et de théâtre, musées et galeries à travers l’Europe, l’Amérique du Nord et du Sud et l’Asie. Arkadi Zaides a reçu plusieurs prix, dont un pour son engagement dans le domaine des droits de l’homme par la Chaire Emile Zola pour le dialogue interdisciplinaire sur les droits de l’homme. .

Dance performance in English with French subtitles at ZEF Scène nationale de Marseille.

Tanzperformance auf Englisch mit französischen Untertiteln im ZEF Scène nationale de Marseille.

Spettacolo di danza in inglese con sottotitoli in francese presso la ZEF Scène nationale de Marseille.

Espectáculo de danza en inglés con subtítulos en francés en la ZEF Scène nationale de Marseille.

