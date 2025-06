Arkéocité Dompierre-sur-Besbre 10 juillet 2025 07:00

Allier

Arkéocité Dompierre-sur-Besbre Allier

Jeudi 2025-07-10

2025-07-11

2025-07-10

atelier fouilles archéologiques, mosaique, poterie, création d’un jeu des 7 familles pour les enfants de 6 à 12 ans. sur réservation

office de tourisme de dompierre

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

archaeological digs workshop, mosaics, pottery, creation of a 7-family game for children aged 6 to 12. on reservation

German :

atelier archäologische ausgrabungen, mosaik, töpferei, erstellung eines Spiels der 7 Familien für Kinder von 6 bis 12 Jahren. auf reservierung

Italiano :

laboratorio di scavi archeologici, mosaico, ceramica, creazione di un gioco delle 7 famiglie per bambini dai 6 ai 12 anni. prenotazione obbligatoria

Espanol :

taller de excavaciones arqueológicas, mosaicos, alfarería, creación de un juego de 7 familias para niños de 6 a 12 años. previa reserva

