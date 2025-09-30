ARLAY FETE SON VIN DE PAILLE Rue Honoré Chapuis Arlay
ARLAY FETE SON VIN DE PAILLE Rue Honoré Chapuis Arlay dimanche 18 janvier 2026.
Rue Honoré Chapuis PLACE DU VILLAGE D’ARLAY Arlay Jura
Début : 2026-01-18 09:00:00
fin : 2026-01-18 18:00:00
2026-01-18
Messe de la Saint Vincent et intronisations
Marché produits locaux Pressée et dégustation de vins
Fondue sous chapiteau chauffé
Animation musicale avec Les Déclassés .
Rue Honoré Chapuis PLACE DU VILLAGE D’ARLAY Arlay 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 41 82 99 francoise.regard@yahoo.com
