ARLAY FETE SON VIN DE PAILLE Rue Honoré Chapuis Arlay dimanche 18 janvier 2026.

Rue Honoré Chapuis PLACE DU VILLAGE D’ARLAY Arlay Jura

Gratuit
Début : 2026-01-18 09:00:00
fin : 2026-01-18 18:00:00

2026-01-18

Entrée gratuite
Messe de la Saint Vincent et intronisations
Marché produits locaux Pressée et dégustation de vins
Fondue sous chapiteau chauffé
Animation musicale avec Les Déclassés   .

Rue Honoré Chapuis PLACE DU VILLAGE D’ARLAY Arlay 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 41 82 99  francoise.regard@yahoo.com

