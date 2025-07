Arlempdes | Journée des châteaux en famille Arlempdes

Arlempdes | Journée des châteaux en famille

Le Bourg Arlempdes Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Gratuit -12 ans

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

La grande famille des châteaux d’Auvergne vous propose de découvrir notre patrimoine en famille.

Animations au château d’Arlempdes :

Concours de déguisements et visite guidée en costume conte participatif d’Arlempdes sur inscription à 10h, 14h et 16h.

Le Bourg Arlempdes 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The great family of Auvergne castles invites you to discover our heritage with your family.

Activities at Château d?Arlempdes :

Costume contest and guided tour in costume: « A participatory tale of Arlempdes » (registration required) at 10 a.m., 2 p.m. and 4 p.m.

German :

Die große Familie der Schlösser in der Auvergne bietet Ihnen die Möglichkeit, unser Kulturerbe mit der ganzen Familie zu entdecken.

Animationen im Schloss von Arlempdes :

Kostümwettbewerb und Kostümführung « conte participatif d’Arlempdes » (Mitmachmärchen von Arlempdes) nach Anmeldung um 10 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr.

Italiano :

La grande famiglia dei castelli d’Alvernia vi invita a scoprire il nostro patrimonio con la vostra famiglia.

Attività al castello di Arlempdes:

Concorso di travestimento e visita guidata in costume « Un racconto partecipativo di Arlempdes » (iscrizione obbligatoria) alle 10.00, 14.00 e 16.00.

Espanol :

La gran familia de los castillos de Auvernia le invita a descubrir nuestro patrimonio en familia.

Actividades en el castillo de Arlempdes:

Concurso de disfraces y visita guiada disfrazada « Un cuento participativo de Arlempdes » (inscripción obligatoria) a las 10h, 14h y 16h.

