Arlequin & Cie joue »Le Dernier Cowboy » Salle de la Rabine Montaudin samedi 27 juin 2026.

Arlequin & Cie joue »Le Dernier Cowboy » Salle de la Rabine Montaudin Samedi 27 juin, 20h30

La vie d’une petite ville et de son shérif à la fin de la conquête de l’ouest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T22:30:00.000+02:00

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Salle de la Rabine 12, rue de la Rabine, 53220 Montaudin Montaudin



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