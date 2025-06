Arlequin et Cie joue »Premier Contact » – Salle de la Rabine Montaudin 27 juin 2025

Arlequin et Cie joue »Premier Contact » Salle de la Rabine Montaudin Vendredi 27 juin, 20h30

La troupe Arlequin & Cie jouera une adaptation du livre »Pardon, vous n’avez pas vu ma planète ? » de Bob Ottum.

La troupe Arlequin & Cie jouera une adaptation du livre »Pardon, vous n’avez pas vu ma planète ? » de Bob Ottum

Résumé de la pièce : »Que se passerait-il si la Terre recevait un message d’ailleurs ? »

Mise en scène : Christelle et Tanguy Le Dauphin

Représentation le vendredi 27 juin à 20h30 à la Salle de la Rabine de Montaudin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-27T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-27T22:30:00.000+02:00

1



Salle de la Rabine 12, rue de la Rabine, 53220 Montaudin Montaudin 53220 Mayenne