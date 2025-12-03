ARLEQUINE, MAGICIENNE ET VENTRILOQUE – COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

ARLEQUINE, MAGICIENNE ET VENTRILOQUE Début : 2026-01-18 à 16:30. Tarif : – euros.

ARLEQUINE, MAGICIENNE ET VENTRILOQUESpectacle à partir de 3 ans.Une histoire pleine de rebondissements et de surprises, surfond de ventriloquie et de magie qui enchantera les enfants comme les parents !Humour et interaction avec les enfants dans ce spectacle ou grâce a son talent de ventriloque,Claire va donner vie a Gani l’éléphante, professeur de chant, Croà la grenouille et ses répartiessurprenantes, Coco le petit oiseau amoureux de son poisson malicieux, sans oublier le mignonpetit danseur.Rubrique : Spectacles enfants / Théâtre enfant / ComédieType de public : Jeune Public, à partir de 3 ansDistribution : Claire PerrineMise en scène : Claire PerrineAuteur : Claire PerrineDurée : 50 minutes

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75