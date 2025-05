Arles Ateliers Ouverts – Arles, 30 mai 2025 09:30, Arles.

Bouches-du-Rhône

Arles Ateliers Ouverts Du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin 2025 de 9h30 à 18h. Centre-ville Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-30 09:30:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

2025-05-30

Arles Ateliers Ouverts , est destiné à faire découvrir aux Arlésiens les ateliers d’artistes et d’artisanats de leur ville, et de partager l’évolution de leur travail, mais également de permettre aux artistes de se rencontrer et de mieux se connaître.

Ce parcours des Arts représente toute la diversité des talents des artistes d’Arles.

Cette première édition, qui ouvrira les portes d’une quinzaine d’ateliers, est accompagnée et soutenue par 3 Comités d’Intérêt de Quartier ( CIQ de L’hauture, de la Roquette et des Portes d’Arles) et a vocation à s’élagir lors d’autres dates à venir .



Programme disponible auprès des Comités de Quartier partenaires ainsi qu’à l’Atelier du Refuge (41 rue du Refuge) .

Centre-ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 24 89 94 atelierdurefuge@gmail.com

English :

« Arles Ateliers Ouverts » is designed to introduce Arlesians to the city’s artists’ and craftsmen’s studios, and to share the progress of their work, but also to enable artists to meet and get to know each other better.

German :

« Arles Ateliers Ouverts », soll den Arlesianern die Künstler- und Handwerksateliers in ihrer Stadt zeigen und die Entwicklung ihrer Arbeit mit ihnen teilen, aber auch den Künstlern ermöglichen, sich zu treffen und besser kennenzulernen.

Italiano :

L’obiettivo di « Arles Ateliers Ouverts » è quello di permettere ai cittadini di Arles di scoprire gli atelier degli artisti e degli artigiani della loro città e di condividere il progresso del loro lavoro, oltre a consentire agli artisti di incontrarsi e conoscersi meglio.

Espanol :

El objetivo de « Arles Ateliers Ouverts » es permitir a los habitantes de Arles descubrir los talleres de los artistas y artesanos de su ciudad y compartir la evolución de sus obras, así como permitir a los artistas encontrarse y conocerse mejor.

