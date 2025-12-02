Arles campus et la nuit de l’orientation Palais des Congrès d’Arles Arles

Arles campus et la nuit de l’orientation

Mardi 2 décembre 2025 de 14h à 21h. Palais des Congrès d’Arles Avenue 1ère Division Française Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 14:00:00

fin : 2025-12-02 21:00:00

Date(s) :

2025-12-02

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles organise, mardi 2 décembre 2025, le grand rendez-vous annuel dédié à l’orientation et aux parcours d’avenir la 14ᵉ édition de la Nuit de l’Orientation, de 18h à 21h, au Palais des Congrès d’Arles.

Cette soirée, ouverte aux collégiens, lycéens, étudiants et à leurs familles, offre un espace privilégié pour réfléchir à son avenir professionnel, découvrir la diversité des métiers et échanger librement avec des professionnels de terrain.

En amont de la Nuit de l’Orientation, les visiteurs pourront retrouver Arles Campus, un salon entièrement dédié aux formations et aux études supérieures. 32 établissements, écoles et organismes de formation présents sur Arles accueilleront les jeunes pour présenter leurs cursus, leurs modalités d’admission et leurs débouchés. Pour cette édition, Arles Campus se tiendra de 14h à 21h.

Les deux événements étant concomitants, les participants pourront circuler librement d’un stand à l’autre dans le Palais des Congrès pour construire un parcours complet comprendre les métiers, identifier les formations, affiner leurs projets.

Un programme riche pour s’orienter, échanger et explorer



Comme chaque année, la Nuit de l’Orientation proposera plusieurs espaces



– Speed Dating des métiers plus de 100 professionnels mobilisés pour présenter leur quotidien, leurs parcours et leurs conseils.

– Orient’Express des rendez-vous individualisés avec des conseillers d’orientation.

– Inforizon, un outil interactif d’exploration des métiers selon ses intérêts et aptitudes.

– Information Orientation les partenaires spécialisés en formation, orientation, emploi et alternance. .

Palais des Congrès d’Arles Avenue 1ère Division Française Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 08 21 palais.congres@arles.cci.fr

English :

On Tuesday, December 2, 2025, the Pays d’Arles Chamber of Commerce and Industry is organizing the major annual event dedicated to guidance and future career paths: the 14ᵉ edition of the Nuit de l’Orientation, from 6pm to 9pm, at the Palais des Congrès in Arles.

German :

Die Industrie- und Handelskammer des Pays d’Arles organisiert am Dienstag, den 2. Dezember 2025, das große jährliche Treffen, das der Orientierung und den Zukunftswegen gewidmet ist: die 14ᵉ Ausgabe der Nuit de l’Orientation (Nacht der Orientierung) von 18 bis 21 Uhr im Palais des Congrès in Arles.

Italiano :

Martedì 2 dicembre 2025, la Camera di Commercio e dell’Industria del Pays d’Arles organizza il principale evento annuale dedicato all’orientamento professionale e ai percorsi futuri: la 14ᵉ edizione della Nuit de l’Orientation, dalle 18.00 alle 21.00, presso il Palais des Congrès di Arles.

Espanol :

El martes 2 de diciembre de 2025, la Cámara de Comercio e Industria del País de Arles organiza el gran acontecimiento anual dedicado a la orientación y las trayectorias profesionales: la 14ᵉ edición de la Nuit de l’Orientation, de 18:00 a 21:00 horas, en el Palacio de Congresos de Arles.

L’événement Arles campus et la nuit de l’orientation Arles a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme d’Arles