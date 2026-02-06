Arles in Games Salon du Jeu Video Arles

Arles in Games Salon du Jeu Video

Du samedi 14 au dimanche 15 février 2026 le samedi de 10h à 18h. Le dimanche de 10h à 17h. Gymnase Fournier Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Le Salon du Jeu Vidéo Arles in Games est de retour en 2026 !

Nombreuses animations pour petits et grands à découvrir durant 2 jours

– Réalité Virtuelle,

– Simracing,

– Retrogaming,

– Drone,

– Jeu d’Arcade,

– Tournois Fortnite,

– Fifa,

– Arene de tir nerf,

– Dalles lumineuses,

– Escape game,

– Dessinateurs,

– Jeux de combat…



Et c’est aussi du retrogaming pour retomber en enfance avec 12 consoles

Nintendo Nes, Super Nintendo, Nintendo 64, Gamecube

Sega Megadrive, Master System, Saturn, Dreamcast

Neo Geo, PC-Engine, Playstation 1, Atari 2600

Organisé par PXL LAN .

Gymnase Fournier Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Le Salon du Jeu Vidéo Arles in Games is back in 2026!

