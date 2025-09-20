Arlette Dorgère, grande artiste de la Belle époque Centre culturel et sportif Georges-Brassens Vigneux-sur-Seine

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition présentant la vie de l’artiste de variétés et comédienne parisienne Arlette Dorgère, qui a vécu plus de 40 à Vigneux-sur-Seine.

À cette occasion une plaquette de 12 pages éditée par la commune sera téléchargeable sur le site de la Ville. Elle sera également distribuée sur les présentoirs du château du Gros Buisson (EMAP), à la bibliothèque Charolotte-Delbo, au Centre social L’Amandier et à l’Office de tourisme de Brunoy.

Centre culturel et sportif Georges-Brassens Rue du Maréchal-Leclerc 91270 Vigneux-sur Seine Vigneux-sur-Seine 91270 Essonne Île-de-France

Exposition « Arlette Dorgère, grande artiste de la Belle époque »

Photographe ReutlingerPparis – carte postale de collection C. PEDRI