ARMA JACKSON – LA CARTONNERIE Reims

ARMA JACKSON Début : 2026-04-18 à 20:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : ARMA JACKSONRoi de la Baby SoulDepuis ses débuts Arma Jackson mélange, expérimente pour construire la musique qu’il aime écouter : hybride, personnelle en mouvement. Funk, Neo Soul, R&B et Rap, il fusionne le tout pour proposer ce qu’il nomme « Baby Soul ». Un univers coloré, des mélodies cousues comme une sorte de voile derrière lequel il cache ses maux. En 2026, Arma Jackson sort son troisième album et lance une nouvelle tournée française avec un passage le 18 avril à La Cartonnerie !

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51