ARMA JACKSON – LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes

ARMA JACKSON Début : 2026-04-15 à 20:30. Tarif : – euros.

KRUMPP MUSIC PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC NONSTOP PRODUCTIONS : ARMA JACKSONDepuis ses débuts à Lausanne, dans la chambre qui lui servait de labo musical, Arma explore, mélange, expérimente. Inspiré aussi bien par Michael Jackson que par Aznavour ou Coldplay, il construit peu à peu une musique hybride, personnelle, toujours en mouvement. Après ses premiers projets « 9m2 » et « Capsules », puis l’album « Idéal » en 2021 (qui lui a valu d’être sacré artiste masculin de l’année aux Swiss Music Awards), il enchaîne avec « Été sans fin » en 2024, un deuxième disque plus organique, co-produit avec BlackDoe. Le résultat est une petite bombe de groove sur lequel on retrouve des collaborations avec Franglish, Josman ou encore Guy2Bezbar. Un univers coloré, des mélodies cousues comme une sorte de voile derrière lequel il cache ses maux. Mélange de Néo Soul, de Rap, de R’n’B ou encore de musique House, la musique d’Arma Jackson s’enrichit et gagne en contraste avec l’apport de BlackDoe.En 2026, Arma Jackson passe à la vitesse supérieure avec un troisième album et une nouvelle tournée française (dont une Cigale à Paris le 18 mars 2026), l’occasion parfaite de reconnecter avec son univers qu’il définit lui-même comme de la Baby Soul .

LE LIBERTE – L’ETAGE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35