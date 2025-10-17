Armagnac en Scène 2025 Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

2025-10-17

2025-10-18

2025-10-17

Grand Banquet Festif Soirée Blanche Armagnac , Ateliers & Ventes aux Enchères

Mont-de-Marsan accueille la toute première édition de l’Armagnac en Scène, un événement inédit mêlant traditions viticoles et créativité, afin de célébrer le vignoble du Sud-Ouest, au coeur de ville.

Deux jours d’expériences immersives, festives et gourmandes ateliers, animations, soirées thématiques… Une invitation à (re)découvrir toute la richesse de l’appellation Armagnac, dans une ambiance conviviale.

Au programme du 17 au 18 octobre 2025

Vendredi 17 octobre

– 15h Vente aux enchères (entrée libre) à la Maison d’Augustin À saisir une sélection de lots rares et exclusifs issus de l’appellation Armagnac, parmi lesquels des millésimes confidentiels, des flacons de Blanche Armagnac et d’Armagnac de moins de 10 ans en éditions limitées.

– 19h Soirée Bl .

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 62 08 11 06 communication@armagnac.fr

