Armagnac en Scène Mont-de-Marsan

Armagnac en Scène Mont-de-Marsan vendredi 17 octobre 2025.

Armagnac en Scène

Mont-de-Marsan Landes

Les 17 et 18 octobre 2025, Mont-de-Marsan devient l’épicentre d’ Armagnac en Scène , une opération inédite consacrée à l’Armagnac .

De nombreuses animations seront proposées un Grand Banquet de l’Armagnac, des ateliers assemblage et mixologie, une soirée Blanche et une vente aux enchères !

. Un Grand Banquet de l’Armagnac dans les arènes pour un moment festif et convivial autour d’un menu concocté par le Chef Christophe Dupouy des Clefs d’Argent et les jeunes du CFA de Mont-de-Marsan (places limitées)

. Une soirée Blanche avec DJ set, cocktails et cadeaux à gagner dans le lieu branché de la ville.

. Des ateliers assemblage et mixologie animés par Marc Darroze et Jérémy Lauilhé

. Une vente aux enchères pour acquérir des millésimes confidentiels ainsi que des flacons de Blanche Armagnac et Armagnac habillés pour l’occasion d’étiquettes de dessinateurs de renoms (Lasserpe, Jean Harambat, Jean-Paul Chambas…). .

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Armagnac en Scène

On October 17 and 18, 2025, Mont-de-Marsan becomes the epicenter of « Armagnac en Scène? Armagnac en Scène », a unique event dedicated to Armagnac.

The event will include a Grand Banquet de l’Armagnac, blending and mixology workshops, a soirée Blanche and an auction!

German : Armagnac en Scène

Am 17. und 18. Oktober 2025 wird Mont-de-Marsan zum Epizentrum von « ? Armagnac en Scène? », einer einzigartigen Veranstaltung rund um den Armagnac.

Es werden zahlreiche Veranstaltungen angeboten: ein großes Armagnac-Bankett, Workshops zum Thema Armagnac-Blending und Mixologie, ein weißer Abend und eine Versteigerung!

Italiano :

Il 17 e 18 ottobre 2025, Mont-de-Marsan diventa l’epicentro di « Armagnac on Stage? Armagnac en Scène », un evento unico dedicato all’Armagnac.

Saranno proposti numerosi eventi, tra cui un Grand Banquet di Armagnac, laboratori di miscelazione e mixology, una Soirée Blanche e un’asta!

Espanol :

Los días 17 y 18 de octubre de 2025, Mont-de-Marsan se convierte en el epicentro de « Armagnac en Scène? Armagnac en Scène », un acontecimiento único dedicado al Armagnac.

Se organizarán numerosos actos, como un Gran Banquete de Armagnac, talleres de mezcla y mixología, una Soirée Blanche y una subasta

L’événement Armagnac en Scène Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-08-28 par CDT 40