ARMANOÏD BARONS PERCHÉS Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 21:00 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Formé à Nantes en 2021, Armanoïd est un mammouth issu de l’élevage déraisonné. Nourri à la bière et aux basses fréquences, il émet des barrissements saturés qui éloignent le foutriquet et ravissent le connoisseur.https://www.instagram.com/armanoid_band/https://www.youtube.com/watch?v=z3pBb5YPkSI&list=OLAK5uy_laxJNYiJqwoKhM4wvx2EIKwWDqmTQvJd8

BARONS PERCHÉS Nantes 44000