Armée de l’Air Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin

Armée de l’Air Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin jeudi 24 juillet 2025.

Armée de l’Air Rolex Fastnet Race

Place Napoléon Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-24 11:00:00

fin : 2025-08-01 19:00:00

Date(s) :

2025-07-24

Venez découvrir le jeu Alphajet !

Interactif et ludique, il permettra aux joueurs de piloter virtuellement un Alphajet, l’avion utilisé par la Patrouille de France.

Animation accessible à partir de 5 ans.

Retrouvez également sur le village d’animation le CAP 10 un simulateur de vol où les fanas pourront survoler Cherbourg-en-Cotentin en réalité virtuel mais dans un véritable avion aux couleurs tricolore

Animation accessible à partir de 14 ans.

Place Napoléon Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 50 79 18 07

English : Armée de l’Air Rolex Fastnet Race

Come and discover the Alphajet game!

Interactive and fun, it lets players virtually pilot an Alphajet, the aircraft used by the Patrouille de France.

For ages 5 and up.

Also in the entertainment village is CAP 10: a flight simulator where fans can fly over Cherbourg-en-Cotentin in virtual reality, but in a real aircraft flying the colors of France

Activities open to 14-year-olds and over.

German :

Entdecken Sie das Spiel Alphajet!

Das interaktive und spielerische Spiel ermöglicht es den Spielern, virtuell einen Alphajet zu steuern, das Flugzeug, das von der Patrouille de France verwendet wird.

Die Veranstaltung ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.

Im Animationsdorf finden Sie auch den CAP 10: einen Flugsimulator, in dem die Fans in virtueller Realität, aber in einem echten Flugzeug in den Farben der Trikolore über Cherbourg-en-Cotentin fliegen können

Die Animation ist ab 14 Jahren zugänglich.

Italiano :

Venite a scoprire il gioco Alphajet!

Interattivo e divertente, i giocatori possono pilotare virtualmente un Alphajet, l’aereo utilizzato dalla Patrouille de France.

Il gioco è aperto ai bambini a partire dai 5 anni.

Nel villaggio dell’intrattenimento c’è anche il CAP 10: un simulatore di volo dove gli appassionati possono sorvolare Cherbourg-en-Cotentin in realtà virtuale, ma a bordo di un vero aereo con i colori della Francia

Le attività sono aperte ai ragazzi a partire dai 14 anni.

Espanol :

¡Venga a descubrir el juego Alphajet!

Interactivo y divertido, los jugadores podrán pilotar virtualmente un Alphajet, el avión utilizado por la Patrouille de France.

El juego está abierto a niños a partir de 5 años.

En el pueblo de las atracciones, el CAP 10: un simulador de vuelo en el que los aficionados podrán sobrevolar Cherbourg-en-Cotentin en realidad virtual, pero en un avión real con la bandera tricolor

Las actividades están abiertas a niños mayores de 14 años.

L’événement Armée de l’Air Rolex Fastnet Race Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-07-15 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin