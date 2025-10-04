Armée Noire Théâtre du Soleil Paris

Festival Départ D’Incendies 2025 : une programmation élargie

Pour sa deuxième édition, le Festival Départ D’Incendies propose une programmation encore plus riche et variée que l’édition précédente.

Regroupant du 05 septembre 2025 au 05 octobre 2025 près

de 100 artistes réunis, 14 spectacles à découvrir, 45 représentations …

la pluridisciplinarité fait partie intégrante du festival, laissant

libre cours à toutes les envies, à la fois dans la scène intérieure et

extérieure.

Pour cette édition 2025, vous pourrez retrouver la Compagnie Populo qui

était déjà présente pour la première édition, avec son projet Armée noire.

Armée noire par la Compagnie Populo

Inspirée par leurs voix et leurs vécus, la pièce interroge la place laissée aux personnes en situation de handicap dans une société façonnée par des normes validistes et capitalistes. Cette performance engagée fait entendre la révolte des oublié·es, questionne les logiques d’exclusion et célèbre la force de celles et ceux qu’on maintient trop souvent à la marge. Ce premier volet cherche à leur donner la place qui leur est dûe et de se réunir autour d’un sentiment souvent oublié, celui de la tolérance.

Entre poésie, colère collective et désir de justice, Armée Noire donne à voir une autre manière d’habiter le monde et de le défier.

DISTRIBUTION

Textes : Charles Pennequin, Comprendre la Vie

Adaptation, mise en scène : Clara Koskas

Interprètes : Sarah Adjali, Nathalie Callier, Dorian Diot, Didier Gomez, Roland Jumila, Oliver Oranger

Création sonore et musique live : Liam Caviggia

Intervenant extérieur : Lucas Siri

Détails pratiques

Lieu : Théâtre du Soleil, Paris

Pour réserver en ligne, cliquez ici.

durée estimée ~ 40 minutes

Réservation possible sur le Pass Culture pour les 17 – 21 ans.

Le samedi 04 octobre 2025

de 11h00 à 11h40

payant

De 8 à 18 euros.

Réservation sur place ou en ligne.

Réservation possible sur le Pass Culture pour les 17 – 21 ans.

Tout public.

Théâtre du Soleil 2, route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

https://festival-depart-d-incendies.com/ +33689193346 billetterie@festival-depart-d-incendies.com