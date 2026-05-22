Armel Amiot un concert en espéranto Rue de Tikhvine Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair

Armel Amiot un concert en espéranto

Rue de Tikhvine L’Atelier Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Armel, c’est d’abord un ami et un voisin, venu de Cherbourg. À l’origine rockeur et guitariste, il se fait banjoïste et se tourne progressivement vers le jazz. Du New-Orleans aux biguines antillaises en passant par le funk acoustique, ses talents sont éclectiques

Armel Amiot, un concert en espéranto.

Armel, c’est d’abord un ami et un voisin, venu de Cherbourg.

À l’origine rockeur et guitariste, il se fait banjoïste et se tourne progressivement vers le jazz.

Du New-Orleans aux biguines antillaises en passant par le funk acoustique, ses talents sont éclectiques.

Quand il découvre l’espéranto, c’est tout naturellement que lui vient l’idée d’écrire des chansons originales dans la langue internationale.

Le confinement lui laissera le temps de préparer un premier EP Banjo Esperanto , qui lui vaudra de se produire à Montréal à l’occasion du 117e congrès universel.

Dezertoj , son second EP, sort deux ans plus tard.

Armel vous fera découvrir en avant-première quelques-uns des nouveaux titres de son album Revivi , à paraître le 15 septembre.

Ce concert est donné dans le cadre du congrès national de l’Espéranto en France, organisé à Hérouville Saint-Clair, du 22 au 26 mai. .

Rue de Tikhvine L’Atelier Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 6 09 42 10 06 kongreso.esperanto.2026@etik.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Armel Amiot un concert en espéranto

Armel started out as a friend and neighbour from Cherbourg. Originally a rocker and guitarist, he became a banjoist and gradually turned to jazz. From New Orleans to West Indian biguins and acoustic funk, his talents are eclectic.

L’événement Armel Amiot un concert en espéranto Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Caen la Mer