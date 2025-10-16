ARMELLE CHESNEL Question de point de vue… Hôtel de Ville Allonnes

Hôtel de Ville Esplanade Nelson Mandela Allonnes Sarthe

Début : 2025-10-16 18:30:00

fin : 2026-01-03

Chaque toile d’Armelle Chesnel est une confidence, une traversée poétique entre lumière et obscurité, rêve et réalité.

Dans une peinture à la fois fluide et maîtrisée, l’artiste convoque les éléments l’eau, la terre, l’air et la lumière pour faire surgir des visions intérieures, des souvenirs rêvés ou des fragments urbains. Une oeuvre sensible et contrastée, où la douceur des brumes côtoie l’éclat des couleurs, et où l’harmonie naît de la tension. Une invitation à changer de point de vue, à plonger dans nos propres résonances.

VERNISSAGE

Jeudi 16 octobre à 18H30 Hôtel de ville Allonnes

EXPOSITIONS

16 octobre 3 janvier

Hôtel de ville d’Allonnes

16 octobre 14 novembre

Maison des Arts Mélinée et Missak Manouchian .

Hôtel de Ville Esplanade Nelson Mandela Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 61 00

English :

Each of Armelle Chesnel’s paintings is a confidence, a poetic journey between light and darkness, dream and reality.

German :

Jedes Gemälde von Armelle Chesnel ist ein vertrauliches Gespräch, eine poetische Reise zwischen Licht und Dunkelheit, Traum und Wirklichkeit.

Italiano :

Ogni quadro di Armelle Chesnel è una confidenza, un viaggio poetico tra luce e oscurità, sogno e realtà.

Espanol :

Cada cuadro de Armelle Chesnel es una confidencia, un viaje poético entre la luz y la oscuridad, el sueño y la realidad.

