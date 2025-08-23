Armelle Verguet & friends La Roche d’Hys Massingy-lès-Vitteaux
La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux Côte-d’Or
Organisé par le CIRC
Sortie d’un residence de creation. Saxophone, clarinette, piano, chant ; les sonorités se mélangent pour nous faire voyager à travers les époques, le pays… Elles vous emmènent dans leur monde a eux !
Accès par la D26( la Justice) au-dessus de Vitteaux juste avant le carrefour du D119 . Suivez les panneaux. .
La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté circ.jadhere@gmail.com
