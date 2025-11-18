Arménie mon amour – Trio Chinar | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes

Arménie mon amour – Trio Chinar | Saison HMJ Jeudi 18 décembre, 19h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

12 € / 9 € / 3 €. Gratuit pour les élèves des conservatoires de Nantes Métropole. Abonnement dès 3 concerts – saison HMJ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-18T19:00:00 – 2025-12-18T20:00:00

Fin : 2025-12-18T19:00:00 – 2025-12-18T20:00:00

Avec : Barbarie Crespin, chant – Rodolphe Gault , violon et alto – Lusine Lazaryan, piano – Marie Guillet, duduk

Le Trio Chinar souhaite donner à entendre la beauté et la richesse de la culture arménienne et éveiller la curiosité du public en lui ouvrant un nouvel horizon musical. Le trio puise dans le terreau ancestral de la musique traditionnelle d’Arménie. Depuis 2021, leur répertoire s’enrichit d’arrangements originaux orchestrés pour le Trio. Dans ce nouveau concert, il invite le duduk pour explorer les différentes émotions liées aux nombreuses dimensions de la réalité amoureuse : désir, sérénité, joie, rage, tristesse, humour, extase et amour de l’Arménie…

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billets.conservatoire.nantes.fr/home »}]

Barbarie Crespin, chant – Rodolphe Gault , violon et alto – Lusine Lazaryan, piano – Marie Guillet, duduk Heure musicale du jeudi