ARMIDE Place du Capitole Toulouse

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 17:30:00

2026-03-22

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Concert-Opéra.

Au temps des croisades, le chevalier chrétien Renaud est retenu captif par la princesse de Damas, la magicienne Armide. C’est par un sortilège qu’il est tombé amoureux d’elle. Le charme rompu, la princesse ne sèmera que destruction autour d’elle.

Armide est le dernier opéra de Lully, et le parangon de la tragédie lyrique. Entourée par la fine fleur du chant français et le prestigieux Poème harmonique, la grande Stéphanie d’Oustrac incarne la passion et la fureur de la magicienne avec un art supérieur du style baroque.

Concert-Opera.

During the Crusades, the Christian knight Renaud is held captive by the princess of Damascus, the magician Armide. He has fallen in love with her through a spell. Having broken the spell, the princess sows nothing but destruction around her.

Konzert Oper.

Zur Zeit der Kreuzzüge wird der christliche Ritter Renaud von der Prinzessin von Damaskus, der Zauberin Armide, gefangen gehalten. Durch einen Zauberspruch hat er sich in sie verliebt. Als der Zauber gebrochen ist, wird die Prinzessin nur noch mehr Zerstörung um sich herum verbreiten.

Opera-concerto.

Durante le Crociate, il cavaliere cristiano Renaud è tenuto prigioniero dalla principessa di Damasco, la maga Armide. Egli si è innamorato di lei grazie a un incantesimo. Una volta rotto l’incantesimo, la principessa porterà scompiglio intorno a sé.

Ópera-concierto.

Durante las Cruzadas, el caballero cristiano Renaud está cautivo de la princesa de Damasco, la maga Armide. Se ha enamorado de ella mediante un hechizo. Una vez roto el hechizo, la princesa sembrará el caos a su alrededor.

