Armistice 1918 parc des bosquets Lunéville

Jour anniversaire de l’Armistice de 1918 et de la commémoration annuelle de la victoire et de la paix et hommage à tous les Morts de la France (Première guerre mondiale 1914-1918). Monument aux Morts du parc des Bosquets à 10h30.Tout public

English :

Anniversary of the 1918 Armistice and annual commemoration of victory and peace, and tribute to all France?s dead (First World War 1914-1918). Monument aux Morts in Parc des Bosquets at 10:30 a.m.

German :

Jahrestag des Waffenstillstands von 1918 und der jährlichen Gedenkfeier für den Sieg und den Frieden sowie Ehrung aller Gefallenen Frankreichs (Erster Weltkrieg 1914-1918). Monument aux Morts im Parc des Bosquets um 10:30 Uhr.

Italiano :

Anniversario dell’Armistizio del 1918 e commemorazione annuale della vittoria e della pace e omaggio a tutti i caduti francesi (Prima Guerra Mondiale 1914-1918). Monumento aux Morts nel Parc des Bosquets alle 10.30.

Espanol :

Aniversario del Armisticio de 1918 y conmemoración anual de la victoria y la paz y homenaje a todos los muertos franceses (Primera Guerra Mundial 1914-1918). Monument aux Morts en el Parc des Bosquets a las 10.30 h.

