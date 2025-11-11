Armistice 1918 parc des bosquets Lunéville
Armistice 1918 parc des bosquets Lunéville mardi 11 novembre 2025.
Armistice 1918
parc des bosquets Monument aux Morts Parc des bosquets Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2025-11-11 10:30:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Jour anniversaire de l’Armistice de 1918 et de la commémoration annuelle de la victoire et de la paix et hommage à tous les Morts de la France (Première guerre mondiale 1914-1918). Monument aux Morts du parc des Bosquets à 10h30.Tout public
0 .
parc des bosquets Monument aux Morts Parc des bosquets Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00
English :
Anniversary of the 1918 Armistice and annual commemoration of victory and peace, and tribute to all France?s dead (First World War 1914-1918). Monument aux Morts in Parc des Bosquets at 10:30 a.m.
German :
Jahrestag des Waffenstillstands von 1918 und der jährlichen Gedenkfeier für den Sieg und den Frieden sowie Ehrung aller Gefallenen Frankreichs (Erster Weltkrieg 1914-1918). Monument aux Morts im Parc des Bosquets um 10:30 Uhr.
Italiano :
Anniversario dell’Armistizio del 1918 e commemorazione annuale della vittoria e della pace e omaggio a tutti i caduti francesi (Prima Guerra Mondiale 1914-1918). Monumento aux Morts nel Parc des Bosquets alle 10.30.
Espanol :
Aniversario del Armisticio de 1918 y conmemoración anual de la victoria y la paz y homenaje a todos los muertos franceses (Primera Guerra Mundial 1914-1918). Monument aux Morts en el Parc des Bosquets a las 10.30 h.
L’événement Armistice 1918 Lunéville a été mis à jour le 2025-10-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS