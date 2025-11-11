Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Armistice 1918 parc des bosquets Lunéville

Armistice 1918

Armistice 1918 parc des bosquets Lunéville mardi 11 novembre 2025.

Armistice 1918

parc des bosquets Monument aux Morts Parc des bosquets Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2025-11-11 10:30:00
fin : 2025-11-11

Date(s) :
2025-11-11

Jour anniversaire de l’Armistice de 1918 et de la commémoration annuelle de la victoire et de la paix et hommage à tous les Morts de la France (Première guerre mondiale 1914-1918). Monument aux Morts du parc des Bosquets à 10h30.Tout public
0  .

parc des bosquets Monument aux Morts Parc des bosquets Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00 

English :

Anniversary of the 1918 Armistice and annual commemoration of victory and peace, and tribute to all France?s dead (First World War 1914-1918). Monument aux Morts in Parc des Bosquets at 10:30 a.m.

German :

Jahrestag des Waffenstillstands von 1918 und der jährlichen Gedenkfeier für den Sieg und den Frieden sowie Ehrung aller Gefallenen Frankreichs (Erster Weltkrieg 1914-1918). Monument aux Morts im Parc des Bosquets um 10:30 Uhr.

Italiano :

Anniversario dell’Armistizio del 1918 e commemorazione annuale della vittoria e della pace e omaggio a tutti i caduti francesi (Prima Guerra Mondiale 1914-1918). Monumento aux Morts nel Parc des Bosquets alle 10.30.

Espanol :

Aniversario del Armisticio de 1918 y conmemoración anual de la victoria y la paz y homenaje a todos los muertos franceses (Primera Guerra Mundial 1914-1918). Monument aux Morts en el Parc des Bosquets a las 10.30 h.

L’événement Armistice 1918 Lunéville a été mis à jour le 2025-10-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS