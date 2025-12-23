Armor Camerata fait son cinéma, Espace Roger-Ollivier Plérin

Armor Camerata fait son cinéma

Espace Roger-Ollivier 13 Rue du Stade Plérin Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 21:30:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

Après avoir parcouru les sentiers anglais, Armor Camerata fait son cinéma et invite les spectateurs à venir s’émerveiller, frissonner, s’amuser, verser une larme peut-être, à l’écoute d’œuvres de John Williams, Joe Hisaishi, Samuel Barber ou encore Bernard Herrmann. C’est une exploration de tout ce qu’offre la relation entre la musique et les images que proposent l’orchestre et la chanteuse invitée, Anne-Laure Josse-Binet. Ce nouveau programme sera l’occasion de faire la rencontre de perles plus ou moins cachées du 7ème Art mais aussi de redécouvrir un célèbre Adagio sublimé en direct par les dessins de l’illustratrice Solène Migaud. Cerise sur le gâteau, deux courts-métrages d’animation seront projetés en ciné-concert, sur une musique originale de Victor Josse, également à la baguette.

Silence, ça tourne… Musique !

Au programme

1. Suite de Psychose, de Bernard Hermann

2. Mother Sea (de la bande originale de Ponyo sur la falaise), de Joe Hisaishi (arr. Victor Josse)

3. A Prayer For Peace (de la bande originale de Munich), de John Williams

4. Where Dreams Are Born (de la bande originale de A.I. Intelligence Artificielle), de John Williams (arr. Victor Josse)

5. Charge, de Victor Josse (CINÉ-CONCERT)

6. Adagio For Strings, de Samuel Barber (avec la participation de l’illustratrice Solène Migaud qui dessinera en direct)

7. Screen(s) Medley vol. 5, Medley de musiques de film, arrangé par Victor Josse

8. Spring, de Victor Josse (CINÉ-CONCERT) .

Espace Roger-Ollivier 13 Rue du Stade Plérin 22190 Côtes-d'Armor Bretagne +33 7 78 05 65 36

