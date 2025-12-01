Armor en couleur de Bruno Daverdin Bibliothèque site de Lamballe Lamballe-Armor

Armor en couleur de Bruno Daverdin

Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-31

2025-12-01

Exposition Armor en couleurs de l’artiste et ingénieur paysagiste lamballais, Bruno Daverdin. [ Horaires d’ouverture de la bibliothèque ].

Vernissage de l’exposition le samedi 6 décembre à 14 h avant l’atelier osons la couleur . .

Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

