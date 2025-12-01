Armor en couleur de Bruno Daverdin Bibliothèque site de Lamballe Lamballe-Armor
Armor en couleur de Bruno Daverdin Bibliothèque site de Lamballe Lamballe-Armor lundi 1 décembre 2025.
Armor en couleur de Bruno Daverdin
Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-01
Exposition Armor en couleurs de l’artiste et ingénieur paysagiste lamballais, Bruno Daverdin. [ Horaires d’ouverture de la bibliothèque ].
Vernissage de l’exposition le samedi 6 décembre à 14 h avant l’atelier osons la couleur . .
Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Armor en couleur de Bruno Daverdin Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André