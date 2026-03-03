Armored Fighting tournament

Salle Olympe La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez assister aux nombreux affrontements de combattants en armure !

Des combats , des combats et encore des combats entre amis ou en famille.

La ligue de L’ARMORED COMBAT CLASH , en collaboration avec la compagnie du loup d’argent vous invite a venir assister a cette journée qui marquera un tournant décisif pour de nombreux combattants et combattantes venus de par-delà les frontières ! Vibrez au fracas des armes et des boucliers, vivez le CLASH !!!

Buvette sur place, places limitées ! Billetterie sur Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-du-loup-d-argent-msf-behourd/evenements/armored-fighting-tournament .

Salle Olympe La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Armored Fighting tournament La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-03 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude