Armored Fighting tournament La Ferté-Bernard

Salle Olympe La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Venez assister aux nombreux affrontements de combattants en armure !
Des combats , des combats et encore des combats entre amis ou en famille.
La ligue de L’ARMORED COMBAT CLASH , en collaboration avec la compagnie du loup d’argent vous invite a venir assister a cette journée qui marquera un tournant décisif pour de nombreux combattants et combattantes venus de par-delà les frontières ! Vibrez au fracas des armes et des boucliers, vivez le CLASH !!!
Buvette sur place, places limitées ! Billetterie sur Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-du-loup-d-argent-msf-behourd/evenements/armored-fighting-tournament .
Salle Olympe La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
