Armoripark Journée des Loisirs Lieu-dit Guénézan Bégard

Lieu-dit Guénézan Armoripark Bégard Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Sautez et grimpez sur les trampolines et filets dans les arbres ! Amateurs de glisse, défiez-vous sur le pentogliss ou élancez-vous au départ des 3 toboggans aquatiques et du ventriglisse croco ! Osez faire le grand saut et traversez le parc en tyrolienne ! Envie d’un plouf, la piscine (couverte découverte) est chauffée. Pour tous les âges, profitez du mini-golf, d’une balade en pédalos, ou arpentez les allées à la rencontre des animaux.

Ce dimanche 12 avril, pour la 7ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2026 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Programme des sites participants https://www.cotesdarmor.com/agenda/journee-des-loisirs/ .

Lieu-dit Guénézan Armoripark Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 36 36

