Armour de Arno Ferrera, Gilles Polet & Charlie Hession Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine Bruz 5 et 6 juin 6>16€

Au plateau, trois acrobates se frottent aux représentations de la masculinité pour ouvrir de nouveaux horizons : plutôt que la virilité toxique proposer la vulnérabilité ; plutôt que la domination proposer l’écoute ; plutôt que le contrôle apprendre la confiance. Cette performance très physique et virtuose est au service d’une relation basée sur l’écoute, la confiance et l’intimité. Elle ouvre un espace de fragilité nécessaire. La douceur, l’érotisme et l’autodérision trouvent leur place, dans une complicité joyeuse avec le public.

_Le travail de ces trois acrobates présente une relation intime des corps qui peut mettre mal à l’aise. Venir assister à la représentation sous-tend d’accepter de s’y confronter._

-> Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation le jeu 05.06.

-> Après le spectacle le ven 06.06 : AFTER – Fête de fin de saison

Show drag des Parkings_35 + DJ set

Gratuit

« À coup de “slt ça va” et de vodka Redbull, on parcourt le monde dans l’optique de constater qu’on l’a déjà conquis ! Bande de chien·nes de la casse aux odeurs de gasoil, de bombeks et de gel Vivel Dop Fixation Béton, on fait de l’autotune de lover sur l’autoroute du kiff. »

Les Parkings_35 est un collectif de Drag King & Queen Rennais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-05T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-06T21:30:00.000+02:00

1

https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/379375-armour-festival-ayroop

Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine 2 rue jules vallès Bruz 35170 Ille-et-Vilaine