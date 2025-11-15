Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Armstrong, Joplin, Ellington…le jazz à l’honneur à Bresnay ! Auberge de La Fontaine Bresnay

Armstrong, Joplin, Ellington…le jazz à l’honneur à Bresnay !

Auberge de La Fontaine 1 place de la Fontaine Bresnay Allier

Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15 22:00:00

2025-11-15

Les Concerts de Poche vous donnent rendez-vous à Bresnay pour revivre l’aventure du jazz, des années 1920 à nos jours !
Les Concerts de Poche invites you to Bresnay to relive the adventure of jazz, from the 1920s to the present day!

Die Concerts de Poche laden Sie nach Bresnay ein, um das Abenteuer des Jazz von den 1920er Jahren bis heute neu zu erleben!

Unitevi a Les Concerts de Poche a Bresnay per rivivere l’avventura del jazz dagli anni ’20 ad oggi!

Únase a Les Concerts de Poche en Bresnay para revivir la aventura del jazz desde los años veinte hasta nuestros días

