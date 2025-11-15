Armstrong, Joplin, Ellington…le jazz à l’honneur à Bresnay ! Auberge de La Fontaine Bresnay
Armstrong, Joplin, Ellington…le jazz à l’honneur à Bresnay !
Auberge de La Fontaine 1 place de la Fontaine Bresnay Allier
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15 22:00:00
2025-11-15
Les Concerts de Poche vous donnent rendez-vous à Bresnay pour revivre l’aventure du jazz, des années 1920 à nos jours !
Auberge de La Fontaine 1 place de la Fontaine Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 61 83 91 communication@concertsdepoche.com
English :
Les Concerts de Poche invites you to Bresnay to relive the adventure of jazz, from the 1920s to the present day!
German :
Die Concerts de Poche laden Sie nach Bresnay ein, um das Abenteuer des Jazz von den 1920er Jahren bis heute neu zu erleben!
Italiano :
Unitevi a Les Concerts de Poche a Bresnay per rivivere l’avventura del jazz dagli anni ’20 ad oggi!
Espanol :
Únase a Les Concerts de Poche en Bresnay para revivir la aventura del jazz desde los años veinte hasta nuestros días
