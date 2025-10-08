Arnaques en ligne : les bons réflexes pour surfer en toute sécurité Mairie du 19e arrondissement PARIS

Arnaques en ligne : les bons réflexes pour surfer en toute sécurité Mairie du 19e arrondissement PARIS mercredi 8 octobre 2025.

Les fraudes en ligne se diversifient et ciblent de plus en plus d’internautes, quel que soit leur âge ou leur niveau de maîtrise du numérique.

Pour faire face à ce phénomène, la conférence « Arnaques en ligne : naviguez en toute sécurité » vous invite à découvrir les mécanismes des principales escroqueries : courriels frauduleux, usurpations d’identité, manipulations affectives ou financières.

Animée par des intervenants spécialisés, cette rencontre vous apportera des conseils pratiques, des exemples concrets et des réflexes à adopter pour protéger vos données personnelles et éviter les pièges du web.

Une occasion précieuse de renforcer votre vigilance numérique et de gagner en autonomie face aux risques en ligne.

Face à la montée des escroqueries numériques — hameçonnage, faux conseillers, arnaques sentimentales — il devient essentiel de savoir les identifier et s’en prémunir. Cette conférence vous propose des outils concrets pour naviguer sereinement sur Internet.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 17h00 à 18h30

gratuit

L’atelier aura lieu dans la salle du conseil de la Mairie

Entrée libre

Nombre de place limitée à 50 personnes

Informations : developpement@kocoyathinklab.com

Public adultes. A partir de 55 ans.

Date(s) : 2025-10-08T17:00:00+02:00_2025-10-08T18:30:00+02:00

Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019 PARIS

https://www.paris.fr/seniors-a-paris