Arnaud Cosson dans le Syndrome de la page blanche Compiègne

Arnaud Cosson dans le Syndrome de la page blanche

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne

2025-09-18 20:00:00

2025-09-18

Auteur Arnaud Cosson, DANIEL CAMUS

Genre One Man Show

Vous l’avez adoré dans « Un con peut en cacher un autre » !

Arnaud Cosson, connu pour ses interprétations de personnages dans l’émission On n’demande qu’à en rire , nous en offre ici un nouveau florilège.

Dans ce one man show original, son imagination s’affranchit de tous les doutes pour faire face au syndrome de la page blanche. Une expérience personnelle qu’il vous fait vivre de l’intérieur.

Plongez dans son univers décalé qui mêle humour, authenticité et émotion.

Vous en redemanderez !

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

