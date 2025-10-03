Arnaud Cosson et Cyril Ledoublée Le Bacchus Rennes

Arnaud Cosson et Cyril Ledoublée Le Bacchus Rennes 3 – 8 mars 2026 Tarifs : 23€ et 17€

Un con peut en cacher un autre

Mon premier est breton, mon second est normand, mon tout est un duo complètement à l’ouest.

Arnaud et Cyril réussissent l’exploit d’interpréter des personnages qui transforment les banalités quotidiennes en grands moments d’hilarité contagieuse.

Des sketchs au ton décalé et clownesque, des situations absurdes, des chansons et des sorties de route, c’est la promesse que vous fait ce duo aux multiples talents.

[https://youtu.be/N7Y8OyYauG8](https://youtu.be/N7Y8OyYauG8)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-03T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-08T18:15:00.000+01:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8134-arnaud-cosson-et-cyril-ledoublee-un-con-peut-en-cacher-un-autre-mars-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine