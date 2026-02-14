Arnaud Cosson : Le syndrome de la page blanche, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes

Arnaud Cosson : Le syndrome de la page blanche 19 – 21 février La Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique

18 € / 23 €

Début : 2026-02-19T21:00:00+01:00 – 2026-02-19T22:15:00+01:00

Fin : 2026-02-21T21:00:00+01:00 – 2026-02-21T22:15:00+01:00

Arnaud Cosson, connu pour ses interprétations de personnages dans l’émission « On n’demande qu’à en rire », nous en offre ici un nouveau florilège.

Dans ce one man show original, l’imagination d’Arnaud Cosson s’affranchit de tous les doutes pour faire face au syndrome de la page blanche. Une expérience personnelle qu’il vous fait vivre de l’intérieur.

Plongez dans son univers décalé qui mêle humour, authenticité et émotion.

Vous en redemanderez !

Durée : 1h15

Représentations du 19 au 21 février 2026 à 21h

La Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

One man show Compagnie du café-théâtre