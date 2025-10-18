JELL-OO / JEREMY ROLLANDO 4TET – LE CARROIR La Chaussee St Victor

JELL-OO / JEREMY ROLLANDO 4TET Début : 2025-11-07 à 21:00. Tarif : – euros.

JELL- oO ( SIGNATURE ALL MY JAZZ )Jell-oO est un groupe Toulousain de compositions Folk, avec à son actif des tournées nationales et internationales.Leur musique est organique, intime et sincère. Ils composent la musique et écrivent les textes à deux, duo sensible au vivant, ses routes et ses émois.Deux mains qui se rejoignent pour prendre un même élan au pas de course.Il faut chanter la mélancolie, la douceur, et la profondeur pour rallumer le feu des âmes dans l’obscurité…Jell-oO foule la terre et fait briller les cœurs JEREMY ROLLANDO (SIGNATURE ALL MY JAZZ)Jérémy Rollando est un jeune guitariste et compositeur originaire de la région toulousaine. Il présentera au public All my jazz ses compositions aux influences multiples : jazz, classique, flamenco, musiques des mondes… Sa musique est polychrome, sensible, vagabonde.Il a développé un style très personnel alliant fougue et délicatesse, reposant sur une technique et une précision remarquables. Sa musique est le témoin de son imaginaire, dévoilant un monde intérieur riche et poétique Nous vous invitions à un voyage qui s’apparente par moments à une rêverie. Il va devenir difficile d’ignorer plus longtemps Jérémy Rollando.Prix Nougaro en 2022 c’est déjà son second album qu’il viendra jouer sur la scène All my jazz du Carroir en formule 4tet. Plusieurs collaborations remarquées en tant qu’arrangeur et musicien, notamment aux côtés de Francis Cabrel, Agnès Jaoui…Si les médias n’ont pas encore fondu sur sa gueule d’ange aux yeux Atlantique, ce n’est qu’une question de jours !

LE CARROIR ROUTE NATIONALE 41260 La Chaussee St Victor 41