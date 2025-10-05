ARNAUD FRADIN / MAZINGO – LE CARROIR La Chaussee St Victor

ARNAUD FRADIN / MAZINGO Début : 2025-12-12 à 21:00. Tarif : – euros.

ARNAUD FRADIN AND HIS ROOTS COMBODepuis deux décennies, Arnaud a écumé les scènes soul-blues européennes et américaines, après avoir acquis son art auprès des meilleurs maîtres de Memphis et du Mississippi.Au-delà de leur groove sans faille, The Roots Combo possèdent un sens créatif et un goût des arrangements qui donnent une identité originale à ce quartet entièrement acoustique. ». En pleine complicité avec l’harmoniste virtuose Thomas Troussier, Arnaud Fradin imagine un duo en hommage aux maîtres du genre. Entouré de deux compagnons de route, ils nous proposent ce combo acoustique et revisite avec bonheur le country blues. Guitare, voix, harmonica, contrebasse et percussions, tous les ingrédients sont réunis pour déguster ce savoureux gumbo made in Mississippi.MAZINGOLe trio franco-américain Mazingo vous emmène avec eux en cavale. Ils prennent la route dans un nuage de poussière avec des morceaux teintés de blues et de rock. Ça sent le Bayou de Louisiane et ça goûte l’iode de la côte bretonne où le groupe pose ses valises entre deux tournées. Mazingo c’est la rencontre de Dr John, confortablement installé sur son rocking chair, se faisant hurler dessus par Tom Waits. Après avoir remporté la finale du Challenge France Blues, ils partent représenter la France à l’International Blues Challenge de Memphis en 2025. En Juin 2024, ils sortent leur deuxième album Hey You et entament une première tournée européenne. Sur scène, ils communiquent une énergie fiévreuse et emmènent le public par des morceaux teintés de blues et de rock avec des textes en anglais et en français.

LE CARROIR ROUTE NATIONALE 41260 La Chaussee St Victor 41